Ancora un successo per il Caffè Letterario della Biblioteca Paroniana con “Dante: l'uomo dietro il poeta”

RIETI - Ieri, 25 marzo, le due rappresentazioni di “Dante: L’Uomo dietro il Poeta”, secondo appuntamento del Caffè Letterario della Biblioteca Paroniana, hanno confermato l’apprezzamento per questa serie di incontri, che apre spazi nuovi a rappresentazioni artistiche contemporanee e che coinvolgono il pubblico, non relegandolo al mero ruolo di spettatore. In occasione del Dantedì, nelle sale di via San Pietro Martire, è stata raccontata in maniera itinerante l’umanità del Sommo Poeta, ma anche quella di Beatrice, attraverso recitazione e danza, con momenti di partecipazione, in cui anche i presenti hanno preso parte alla rappresentazione attraverso la lettura di versi della Divina Commedia. Il 12 aprile torna a essere protagonista del Caffè Letterario della Biblioteca Paroniana Francesca Romana Pinzari, artista visiva che ha inaugurato gli incontri con “There is always a reason”, e che nell’occasione presenterà le opere della sua ultima mostra personale “Spells” e la performance “Fall in Love with Yourself”.

L’assessore alla Cultura Letizia Rosati

«Sono stata felice della presenza e della partecipazione, è stato particolarmente gratificante vedere famiglie con bambini per questa iniziativa, parte di un progetto che vuole una cultura non cattedratica permeare la città e animarla.

Voglio ringraziare i giovani interpreti dell’opera a cura dell’Associazione Culturale Liberarte, il regista e coreografo Marco Arbau, Jacopo Siccardi e Beatrice Frattini che hanno curato la scrittura, e gli interpreti Jacopo Siccardi, Beatrice Frattini e Roberta Rossi. Voglio anche ringraziare le docenti Silvia Meloni e Rita Pasquetti, che hanno contribuito al successo della giornata coordinando i talk che hanno seguito le rappresentazioni e non per ultimo il personale della Biblioteca e i ragazzi del servizio civile, che con passione e andando oltre il dovere rendono tutto questo possibile».