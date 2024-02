Sabato 24 Febbraio 2024, 05:39

Si presenta in sala stampa disteso e sorridente. Sfoggia un maglione elegante, nello stile del suo collega Attilio Tesser («Attilio è mio conterraneo e mio amico»). Roberto Breda, allenatore della Ternana, appare sereno, ma pronto a una partita dalla quale può dipendere una bella fetta di salvezza. «Eccoci qui, siamo ancora in trincea», aggiunge. Perché Ternana-Lecco dovrà essere come una battaglia. Dopo la vittoria di Reggio Emilia e a pochi giorni dal turno infarsettimanale a Palermo, altri tre punti sarebbero oro. «Fare punti - conferma Breda - adesso è sempre il nostro obiettivo». Cercarli contro il Lecco, ultimo in classifica e in un lungo periodo negativo di risultati, può essere però più difficile del previsto, proprio perché pure i lombardi hanno sete di punti e vengono a Terni sapendo di giocarsi forse le ultime cartucce per evitare il ritorno in Lega Pro.

Un Lecco pure decimato da squalifiche, infortuni e influenza. Breda, però, non si fida lo stesso: «Non dobbiamo affatto pensare che possa essere una passeggiata. Questa partita ha delle difficoltà importanti. Avremo di fronte tante incognite, compresa quella sul modulo con il quale loro verranno qui. Dovremo saper leggere le situazioni. E' una squadra viva, capace anche di ripartire in maniera repentina ed efficace. Dovremo stare molto attenti alle preventive». Anche l'elemento della serie negativa, per il tecnico della Ternana, non deve ingannare: «Io, queste cose, nemmeno le guardo. Pensate che noi abbiamo battuto il Cittadella che veniva da una serie positiva e pure la Reggiana che aveva fatto sette risultati utili di fila. Il Lecco non è un squadra morta». La sua Ternana, però, viene dalla prova di Reggio Emilia, dalla quale sono uscite risposte importanti subito dopo il pareggio beffa con lo Spezia. «La partita con la Reggiana - dice l'allenatore - ci ha dato delle sicurezze, ma non ancora delle certezze. Poi, ogni partita è diversa dall'altra».

In campo, però, stavolta c'è aria di conferma per l'undici di partenza di Reggio. «Tuttavia, ho un dubbio», dice Breda. Potrebbe essere in attacco tra Favilli e Raimondo, in difesa dove Dalle Mura potrebbe rilevare il diffidato Lucchesi. Qualche scelta potrebbe arrivare pure in proiezione Palermo, anche se Breda precisa: «All'alternanza, non penso. Almeno, non ancora». Possibile riconferma a centrocampo per il giovane Amatucci, con il quale la Ternana sembra aver trovato un metronomo. In attacco, Gaston Pereiro ancora seconda punta, per un 3-5-2 destinato a restare invariato. Rientrano Pyyhtiä e Distefano. La Ternana chiama a raccolta i tifosi, con gli sconti sui biglietti a tutte le donne e alle persone sotto i 30 anni di età.

La probabiel formazione

TERNANA (3-5-2): 1 Iannarilli; 32 Sgarbi, 19 Capuano, 44 Lucchesi; 15 Casasola, 71 Luperini, 72 Amatucci, 8 De Boer, 79 Carboni; 10 Gaston Pereiro, 17 Favilli.