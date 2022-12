Venerdì 2 Dicembre 2022, 09:11

Un incidente dovuto probabilmente ad uno errore di valutazione. Un uomo di 51 anni, mentre si trovava a piazza della Pace con alcuni amici, avrebbe deciso di accendere quello che pensava fosse un fumogeno ma che era invece un potente petardo. Un ordigno che gli esploso in mano e che gli ha dilaniato l'arto. Qualcuno ha chiamato il 118 ed in pochi minuti è arrivata un'ambulanza che ha trasportato l'uomo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria sotto choc e sanguinante, dove è stato subito operato d'urgenza dall'equipe della Chirurgia della mano diretta dal dottor Atonio Azzar. Un lungo intervento ma è stato possibile solo salvargli il dito mignolo, mentre ha perso le altre dita e parte della mano. Per lui prognosi ancora riservata, ma non è in pericolo di vita.

L'uomo, sotto choc, ha detto ai medici solo di aver acceso il petardo perché era sicuro che si trattasse di un semplice fumogeno ma non ha specificato dove ha trovato l'ordigno, affermando di averlo prelevato da terra perché abbandonato ma non di ricordarsi null'altro per colpa del grande spavento preso per lo scoppio improvviso..

Una versione che non ha convinto gli inquirenti che lo hanno ascoltato tanto che sul posto dopo pochi minuti dal fatto, sono intervenuti i carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e l'eventuale responsabilità di altre persone.

Infatti, secondo le prima testimonianze raccolte ,sembra che il cinquantenne non si trovasse solo quando c'è stata l'esplosione dell'ordigno ma con altre persone non ancora identificatte

Il ternano ha piccole precedenti penali e spesso staziona in piazza con gli amici, alcuni dei quali facenti parte dei gruppi ultras della Ternana: ieri mattina intorno alle dieci davanti al bar lo strano movimento del gruppetto. Poi, lo scoppio.