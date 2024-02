Il derby Terni Fc Olympia Thyrus si gioca a porte chiuse

Terni - La decisione è arrivata nella giornata di sabato. ​ Per motivi di ordine pubblico il derby ternano dello "Strinati" di via Vulcano tra Terni FC e Olympia Thyrus in programma domani domenica 11 febbraio alle ore 14.30, sarà giocata a porte chiuse. A stabilirlo la Polizia locale. I tifosi potranno seguire la gara in diretta sul canale youtube Tef Channel e sulla pagina Facebook Eccellenzacalcio.

Il match sarà diretto da Andrea Bartolucci della sezione arbitrale di Città di Castello.