I volontari dell'Aido in piazza a Terni per promuovere la donazione di organi

Una piccola maratona. E' con questa iniziativa che domenica 16 i volontari dell'Aido di Terni si ritroveranno in piazza del Popolo per celebrare la giornata nazionale dedicata alla donazione degli organi. Sarà l'occasione per parlare dell'associazione e sensibilizzare i cittadini alla donazione, "un gesto - sottolineano dall'Aido - di altissimo valore umanitario e di solidarietà sociale". Ma sarà anche un momento per promuovere la conoscenza di stili di vita sani, volti a prevenire l’insorgenza di patologie che possano richiedere il trapianto.

Questo è anche un anno particolare per l'Aido che spegne 50 candeline. E' passato infatti mezzo secolo dalla sua fondazione. Mezzo secolo in cui l'associazione è cresciuta. Oggi a Terni conta 3000 iscritti ed è pronta ad accoglierne altri. Si può aderire dando il consenso al momento del rinnovo o rilascio della carta di identità presso l’ufficio anagrafe oppure direttamento presso la sede di via Aminale 30

"L'obiettivo che da sempre contraddistingue l'Aido - rimarcano dall'associazione - è di far crescere i consensi alla donazione, per consentire a un numero sempre crescente di persone di poter salvare la propria vita grazie a quel dono"