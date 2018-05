I piccoli alunni della scuola elementare per un giorno diventano vigili del fuoco a Nocera Umbra

NOCERA UMBRA - La squadra Vigili del Fuoco di Gaifana ha incontrato gli alunni della scuola elementare di Gaifana presso il campo sportivo adiacente alla scuola, per illustrare i nostri mezzi e le attrezzature. E' stato bello vedere la gioia dei bambini nell'indossare almeno per un attimo il casco del pompiere, spruzzare l’acqua con le manichette o semplicemente nel sentire il suono della sirena. «Un ringraziamento particolare - viene spiegato - va al sindaco di Nocera Umbra Giovanni Bontempi, per aver trovato il tempo per essere stato presente alla manifestazione, alle insegnanti e ai colleghi che ancora una volta hanno mostrato la loro disponibilità».

