I Lunedì del M.o.d.o.: visite guidate, in sicurezza, al Museo dell’Opera del Duomo di Orvieto

A partire da lunedì 3 agosto, e per tutto il mese, il Museo dell’Opera del Duomo di Orvieto propone una giornata di apertura speciale denominata il "Lunedì del Modo".Con la collaborazione delle Guide Turistiche Autorizzate dell’Umbria: Maddalena Ceino, Cecilia Stopponi, Rosanna Torsello, Francesca Vincenti, Emanuela Visciola e Maura Zamola, nel pomeriggio, e per piccoli gruppi secondo la normativa sanitaria vigente, sarà possibile usufruire di una visita guidata gratuita alle collezioni medievale e moderna esposte presso i Palazzi Papali.Un percorso che prenderà vita nel racconto delle guide e consentirà di entrare nella storia del duomo e della città, misurando la differenza tra la visita al museo e l’esperienza del museo.Le visite tematiche al Modo si svolgeranno nei giorni: 3 – 10 – 17 – 24 e 31 agosto alle ore 15:00."L'iniziativa - spiegano dal Modo - arricchisce l’offerta culturale del Duomo di Orvieto e del suo Museo, richiamando altresì l’attenzione sulla crisi che con l’emergenza sanitaria ha gravemente colpito il settore dei servizi culturali e turistici nel nostro Paese, e riconoscendo e nel contempo rilanciando il ruolo delle Guide Turistiche Autorizzate come primi ambasciatori del patrimonio culturale."Il Modo propone, inoltre, l’apertura eccezionale dei Sotterranei della Cattedrale – attualmente chiusi al pubblico – nei giorni di lunedì 3, 10 e 17 agosto alle ore 11:00 e venerdì 14 agosto vigilia della festa della Madonna Assunta patrona di Orvieto, alle ore 17:00, a cura di Alessandra Cannistrà / Modo che, in piccoli gruppi, guiderà i visitatori attraverso la mostra fotografica dedicata alle complesse vicende che hanno riguardato le statue degli Apostoli, dell’Annunciazione e dei Santi protettori fino al loro ritorno in duomo nel novembre 2019.La visita è riservata a un massimo di 10 partecipanti e la prenotazione è obbligatoria tramite posta elettronica a: biglietteria@operadelduomo.it o numero telefonico al +39 0763 342477 int. 3La visita guidata è gratuita, previo acquisto del biglietto di accesso al museo, secondo le tariffe ordinarie.E’ raccomandata la puntualità per trovarsi alle 14:50 presso l’ingresso esterno del Museo sede dei Palazzi Papali per la verifica delle misure di sicurezza.E’ necessario indossare la mascherina e all’ingresso igienizzarsi le mani con l’apposito gel, infine, vanno mantenute le distanze secondo le indicazioni fornite dagli operatori.Il Duomo e il Modo sono aperti tutti i giorni feriali con orario 9:30-19:00, la domenica e festivi con orario 13:00-18:00 (ultimo ingresso: mezz’ora prima della chiusura).