Gubbio, furto in corso Garibaldi. Presa di mira una tabaccheria

GUBBIO - Rubano anche in pieno corso, il salotto buono della città dove nessuno se l’aspetta. E invece il sabato notte ha ispirato i soliti ignoti che sono entrati in azione nella tabaccheria Centrale in corso Garibaldi. I malviventi sono entrati da una piccola finestra, di appena 40 per 40 centimetri, situata nel retro dell'attività commerciale. Hanno agito indisturbati portando via contanti, tabacchi, sigarette elettroniche, sigari, Gratta e vinci, altra merce esposta sugli scaffali, fino a mettere mani alle slot machine presenti all’interno e gravemente danneggiate con il tentativo riuscito di aprirle. Hanno anche portato via le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Il bottino da una prima stima sommaria si aggira intorno ai 30mila euro. L’inventario deve essere completato per verificare ogni situazione avendo trovato il negozio completamente rovistato. Ieri mattina si sono portati sul posto i carabinieri della Compagnia di Gubbio, diretta dal capitano Fabio Del Sette, che hanno aperto le indagini raccogliendo gli elementi a disposizione con tutti i rilievi del caso negli spazi del negozio messi a soqquadro con cassettiere e scaffali rovistati senza alcuno scrupolo né timore di essere scoperti.

Potrebbero avere agito più persone, con uno o più persone entrate nel negozio e qualcuno a controllare dall’esterno anche nel timore del passaggio di auto.

Nel cuore della notte di sabato non è deserto corso Garibaldi ma fino a un certo orario, per questo è altamente probabile che gli ignoti abbiano atteso il momento buono per colpire. Il titolare della tabaccheria si è detto «profondamente scosso e provato per quanto accaduto». In questo caso non è servita neppure la videosorveglianza interna di proprietà del titolare, mentre si riapre il dibattito sui sistemi di sicurezza nelle vie del centro storico, anche quella principale come corso Garibaldi.

Viene chiesta l’intensificazione dei controlli e una capillare rete di telecamere per scoraggiare i tentativi di furto che riescono grazie soprattutto alle condizioni che i ladri trovano. Il dibattito sulla sicurezza è destinato ad amplificarsi nella campagna elettorale, con gli effetti per ora poco incisivi sul piano concreto delle misure previste nel protocollo istituzionale messo a punto. Per questo ci si aspettano altre iniziative per contrastare il fenomeno.