Gubbio, cadono i coppi della basilica di Sant'Ubaldo

GUBBIO - Volano i coppi dal tetto della basilica di Sant'Ubaldo e questo sta creando una situazione di pericolo che ha indotto i vigili del fuoco a indicare la chiusura del giardino panoramico attorno all’edificio, d’accordo con il Comune e la comunità religiosa dei Canonici Regolari Lateranensi che hanno in custodia il santuario sul monte Ingino dove nell’urna riposa il corpo incorrotto del patrono. Ora sul cancello d’ingresso dello spazio esterno, ben curato e con l’emiciclo utilizzato anche per concerti e spettacoli, c’è un cartello che spiega le ragioni della chiusura. Serve un intervento per mettere in sicurezza il tetto del complesso monumentale, gestito dal rettore don Giuseppe Ganassin e dal vice don Pietro Benozzi, dopo un sopralluogo dei pompieri del distaccamento eugubino per la caduta di alcune parti del tetto che già nell'autunno scorso aveva dato problemi.

La situazione con il vento degli ultimi giorni è ulteriormente peggiorata. «Siamo costretti e dispiaciuti di dover tenere chiuso il cancello - spiega il rettore Ganassin - finché il problema non verrà risolto. È una questione di sicurezza per chi vuole passare, di solito aprivamo sabato e domenica lasciando la fruibilità di questo spazio. Le condizioni climatiche di questi giorni hanno invece aggravato il quadro, si è piegato il canale di gronda e hanno ceduto altri coppi finiti per terra. Abbiamo collaborato con l’Università dei Muratori, che sono sempre bravi e disponibili, ma adesso serve un intervento diverso».

L'edificio è di proprietà del Comune, a cui spetta la manutenzione straordinaria, mentre alla Diocesi compete quella ordinaria.

In questa situazione particolare che si è venuta a determinare, la Diocesi ha deciso di provvedere in tempi quanto più stretti alla sistemazione provvisoria della copertura, al fine di consentire la riapertura dell'area esterna. L’esigenza di un intervento più importante ricade sul Comune per la realizzazione della linea vita sul tetto della basilica. Il tetto della basilica versa in condizioni precarie già da molto tempo e gli interventi di risanamento hanno finora soprattutto tamponato la situazione evitando guai peggiori e rischi. Con il passare del tempo, oltretutto, le condizioni del fabbricato a causa delle infiltrazioni d’acqua potrebbero deteriorarsi gravemente. Fino a questo momento l’amministrazione comunale non ha preso una posizione ufficiale e si vedranno gli effetti dell’appello rivolto dal rettore Ganassin.

Il complesso di Sant’Ubaldo ha una valenza anche storica. Sorge, infatti, su una preesistente piccola chiesa dedicata al santo e sulla pieve di San Gervasio e Protasio. I lavori iniziarono nel 1513 e la chiesa venne affidata ai Canonici Regolari della Congregazione del Santissimo Salvatore Lateranense, l'Ordine di Sant’Ubaldo. Dal 1786 fu retta da padri passionisti e in seguito dai frati minori riformati, poi dal 2013 fino al 6 gennaio 2020 due sacerdoti diocesani per tornare, dopo 234 anni, ai Canonici.