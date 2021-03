Grifo da combattimento, vittoria importante a Imola: 1-0

IMOLA - Il Perugia suda e vince. Una vittoria “da Serie C”, come era nei piani di Fabio Caserta. Decide una rete di rapina messa a segno da Elia nel finale del primo tempo. I grifoni, per la verità falliscono anche in un paio di occasione il colpo del ko, ma quel che conta per la classifica sono i tre punti portati via dal "Galli".

IMOLESE (4-3-3): Siano 7; Boccardi 4 (35’ st Alboni sv), Angeli 6, Carini 6, Aurelio 5; Lombardi 5,5, D’Alena 6 (31’ st Onisa sv), Provenzano 6,5 (35’ st Masala sv); Bentivegna 6 (26’ Morachioli 6,5), Polidori 5, Piovanello 6,5 (31’ st Tommasini 6). A disp. Rossi, Pilati, Cerretti, Sabattini, Mattiolo, Laghi.

All. Catalano ,

PERUGIA (4-3-1-2): Minelli 6; Cancellotti 6, Monaco 6,5, Angella 6, Di Noia 6,5; Kouan 7, Burrai 6,5 (24’ st Sounas 5,5), Vanbaleghem 6; Minesso 5,5 (11’ st Falzerano 6,5); Murano 6 (11’ st Melchiorri 6), Elia 7 (44’ st Moscati sv). A disp. Fulignati, Bocci, Favalli, Crialese, Negro, Rosi, Bianchimano, Vano. All. Caserta

Arbitro: Di Graci di Como 5

Reti: 39’ Elia

Note Gara disputata a porte chiuse nell’ambito dell’emergenza Coronavirus; calci d’angolo 5-3; ammoniti Carini, Burrai, Elia; recuperi 3’ e 5’

