Il rebus Giunta è sciolto. L'avvocato Leonardo Bordoni (capogruppo della Lega), l'avvocata Giovanna Scarcia e la dirigente scolastica Cinzia Fabrizi. Questi i nomi dei nuovi assessori scelti dal sindaco Leonrdo latini per sostituire Enrico Melasecche, Valeria Alessandrini e Sara Francescangeli, quest'ultima sfiduciata dal primo cittadino ieri sera in occasione di un faccia a faccia. Le nomine sono attese in giornata.



