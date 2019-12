Questa scelta è motivata dalla volontà di portare avanti il mio impegno per il bene della città, dei cittadini, delle famiglie e dei lavoratori ternani al di fuori di schemi ideologici. Questi sono stati i valori che mi hanno convinta dopo tanti anni di disimpegno politico a rimettere la mia persona di nuovo a servizio delle istituzioni locali, del Comune e della politica. Oggi questi valori non li riscontro più in nessuna forza politica presente all'interno del Consiglio comunale di Terni se non in questa nuova esperienza civica del gruppo Uniti per Terni che ha il solo obiettivo di lavorare per il bene della comunità ternana con un progetto che guarda avanti e non indietro e che mette in primo piano le esigenze dei cittadini

.

Ultimo aggiornamento: 09:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Annamaria Leonelli lascia FdI e passa a Uniti per Terni. La comunicazione del passaggio è stata presentata questa mattina. La Leonelli, ex Lega, era passata a FdI prima delle elezioni regionali. Ora la decisione di appoggiare il progetto civico di Uniti per Terni. Il neonato gruppo sale così a quattro consiglieri. Ne facevano già parte: Paola Pincardini, Emanuele Fiorini e Valdimiro Orsini.LA LETTERA