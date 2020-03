Giove, sale a sei il numero dei contagi da Covid -19

Ultimo aggiornamento: 00:38

Da zero a sei casi negli ultimi due giorni. Continua ad alzarsi l'asticella del numero delle persone positive al Coronavirus nel comune di Giove. Un paio di giorni fa il primo annuncio. Fra i casi accertati nei giorni scorsi, anche un capo negozio del punto vendita InCoop presente sul territorio comunale che ha comportato la chiusura e sanificazione dello stesso e l'entrata in isolamento fiduciario per tutti i dipendenti. Poco fa la notizia di altri due contagi fra i residenti. Al momento non è noto se siano in qualche modo collegati ai precedenti.