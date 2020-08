Giove "Libera tutti". Concerti, spettacoli e teatro di piazza per reagire alla paura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giove libera tutti. Un evento promosso dai cittadini giovesi per i giovesi, e non solo. "Due giorni di musica, teatro, danza e cultura per dimostrarci che - spiegano gli organizzatori- lavorando insieme, e rispettando le regole che la nuova normalità ci impone, sia possibile e necessario reagire alle difficoltà e alla paura".Sabato e domenica piazzale Trento e Trieste ospiterà concerti, spettacoli teatrali per grandi e piccini, presentazione di libri.18:30 - “La scatolavisione” di Giullare Silvestrospettacolo per bambini19:45 - Apericena in piazza +Concerto acustico di Marco Berni e Marco Raggi21:15 - Introduzione evento e palinsesto21:30 - Techetechetè dei cantastorieSketches teatrali a cura de "Il Leccio"22:00 Federico Marasciconcerto live elettro acustico22:30 The Whipsi successi pop rock dagli '80 ad oggi18:30 - APERIPAGINEpresentazione del libero "Rhapso", incontro tra l'autrice Gaia Bove e Nicola Jeva19:30 - Esibizione Sbandieratori di Giove20:15 - Apericena in piazzaCorte storico: una storia giovesevideorievocazione fotografica della storia del Corteo20:45 - VML DJ Set: Ambient & Chillout21:30 - Ventiquattro: Cronache di una zona rossaproiezione in anteprima del documentario a cura di Michelangelo Garroneda un'idea di Alessandro Castellani e Francesco Paris22:15 - Fisodanza: Omaggio a Ennio Morricone22:30 - "Una somara data a socio"spettacolo di Enrico Paris dai registri giovesi del '70023:00 - L'Artista e i fondi bianchiconcerto live, musica italianaGli eventi sono adatti ad un pubblico di tutte le età e sono stati organizzati nel rispetto della normativa anti Covid-19