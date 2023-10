Giove, centro storico preso per una discarica. L'ira dei residenti:«Maleducazione e inciviltà»

GIOVE Discarica in centro storico. Parlano chiaro le immagini condivise da alcuni residenti che puntano il dito verso la maleducazione e l'inciviltà di alcuni concittadini. Sacchi pieni di rifiuti abbandonati a fianco o sopra i bidoni per la raccolta differenziata senza nessun criterio. «Qualcuno ha fatto l'orto - commenta amara una residente - e ha pensato bene di buttare tutti i contenitori così come capitava. Senza differenziare nulla, mischiando plastica, polistirolo a vetro e cartone. Insomma un disastro».

«Spesso ci si lamenta per la scarsità dei servizi da parte delle aziende addette alla raccoltà o dalle istituzioni - commenta amara una residente - ma in questo caso gli unici responsabili sono persone che non hanno rispetto degli altri, a cui mancano le basi della convivenza civile».