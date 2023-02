Terni, il manager Gianluca Gigli dal 15 febbraio torna in Ast

Dal 15 febbraio il manager ternano Gianluca Gigli torna a lavorare in Ast.

Ingegnere, è stato uno dei primi laureati alla facoltà di Ingegneria dei Materiale di Terni, esperto di controllo della qualità e di economia sostenibile. Era stato in forze all'acciaieria ternana, dove era rimasto per un lungo periodo. Aveva già avuto delle offerte per andare in altre aziende del nord Italia anni fa, ma l'allora ad Lucia Morselli, durante la sua gestione , l'aveva convinto a restare.

Poi la chiamata da Marcegaglia, nel 2015, dove ha lavorato fino a oggi. Tra le altre attività ha recentemente coordinato per il gruppo Marcegaglia il team di M&A che ha portato alla acquisizione da parte del gruppo mantovano della divisione prodotti lunghi di Outokumpu con stabilimenti in Uk, Svezia e Usa tra i quali l’acciaieria inox di Shieffield.

Dal 15 febbrario il ritorno alle acciaierie di Terni, città in cui è nato e in cui risiede anche la sua famiglia.