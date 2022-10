Mercoledì 5 Ottobre 2022, 07:05 - Ultimo aggiornamento: 07:14

PERUGIA - Altre due persone in ospedale per colpa dei funghi. La lista si allunga in maniera preoccupante, dal momento che sono almeno una quindicina le persone che in poco più di due settimane sono rimaste intossicate.

Le ultime vittime sono moglie e marito, arrivati al pronto soccorso ieri mattina dopo una notte da incubo per i dolori causati da funghi tossici.

Secondo quanto si apprende, la coppia avrebbe avuto in regalo i funghi appena colti da un conoscente per i boschi intorno a Perugia e avrebbe deciso di assaggiarne lunedì sera: una cena a base di preziosi prodotti del bosco tra i quali evidentemente se n’è nascosto qualcuno che non andava raccolto e di conseguenza mangiato. Insomma la cena tanto attesa si è purtroppo rapidamente trasformata in una nottata particolarmente difficile, con moglie e marito che poi ieri mattina presto hanno fatto accesso al pronto soccorso e sono stati immediatamente sottoposti a tutti gli accertamenti del caso.

Una volta riscontrata l’origine dei malori dovuta ai funghi, la coppia è stata trattata a livello ospedaliero proprio per contrastare l’azione negativa dei funghi. Una notte e una mattinata difficili, causate ancora dai fugnhi e anche in questo caso funghi raccolti e poi regalati. Con gli esperti che continuano a raccomandare la massima attenzione.