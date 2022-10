Martedì 4 Ottobre 2022, 07:00

PERUGIA Funghi: un regalo che di questi periodi non si può certo rifiutare. Perché arrivano, appena colti, direttamente dai boschi. Ma purtroppo se chi li raccoglie, e anche chi poi li cucina, lo fa senza le necessarie conoscenze, il rischio di un’intossicazione è davvero dietro l’angolo. Come accaduto nella giornata di domenica a un’intera famiglia perugina, cinque persone che dopo il pranzo domenicale con i funghi che erano stati appena regalati da un amico hanno iniziato ad accusare uno stato di malessere e sono state costrette a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia.

Una volta arrivati in ospedale, i componenti della famiglia sono stati sottopsti a tutti gli accertamenti del caso che hanno confermato i primi sospetti: le cause dei malori avvertiti erano proprio da ricercare nell’aver consumato quei funghi per pranzo.

A quel punto sono scattati tutti i trattamenti previsti dal protocollo in questi casi, con le cinque persone che sono state tenute per sicurezza in osservazione nella notte di domenica in pronto soccorso.