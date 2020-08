«Fucilate quei sette». La vera storia dell’eccidio di Camorena in un libro di Cesare Corradini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' una livida e fredda sera del 29 marzo 1944 quando un camion si ferma in una radura accanto a un fosso nelle campagne di Camorena, a pochi chilometri da Orvieto. Vengono fatte scendere sette persone, circondate da un manipolo di soldati fascisti del famigerato 'battaglione M'. I sette vengono falciati dalle scariche di mitra in esecuzione di una condanna emessa solo poche ora prima. La vita di questi sei ragazzi e di un uomo adulto, destinati ad essere ricordati come i "martiri di Camorena", si trasfigura ben presto in un simbolo dell'antifascismo.A questo tragico episodio è dedicatin distribuzione e disponibile anche sulle piattaforme online. Documenti di archivio, testimonianze e gli atti processuali restituiscono la palpitante dimensione umana e politica di un dramma con molti protagonisti. Una vicenda terribile in cui rancori personali si sovrapposero alle ideologie, in cui vigliaccheria e gesti di nobiltà si accavallarono in una tragica progressione sullo sfondo dell'ultima fase della guerra. La scrupolosa ricostruzione storica effettuata da Cesare Corradini consente di rivivere il clima convulso, violento ed incerto di quei mesi tremendi, contestualizzando le vicende delle vittime e degli altri protagonisti in quel momento particolare, ma passando in rassegna anche le responsabilità di chi si prodigò in ogni modo affinché alla “banda Stornelli” venisse inflitta una punizione esemplare.Ricatti sessuali, pentimenti tardivi, azioni disperate, desideri di rivalse personali ammantati da divergenze politiche, violenze bestiali e immotivate fanno da sfondo ad una storia di cui è importate recuperare memoria e conoscenza anche perché il ricordo di quel tragico avvenimento ha provocato per decenni lacerazioni e diffidenze reciproche, facendo sentire la propria influenza fino ai giorni nostri.