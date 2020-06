Fornole, ragazzo cade e si ferisce in casa. Soccorso da Vigili del Fuoco e 118

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Amelia- Intervento d'urgenza dei Vigili del Fuoco della compagnia di Amelia e di un'ambulanza del 118 per soccorrere un ragazzo nella sua abitazione. E' successo oggi pomeriggio nella frazione di Fornole. Verso le 18 la fidanzata dell'uomo si era recata a fargli visita. Ha bussato più volte senza ricevere risposta fino a che, con un filo di voce, dall'altra parte dell'uscio il giovane è riuscito a dirle che stava male tanto da non riuscire neanche ad aprirle la porta. La donna ha immediatamente avvisato i Vigili del Fuoco e il 118. Giunti sul posto, dopo aver appurato che il portone d'ingresso era sprangato dall'interno, per riuscire a raggiungere l'uomo e dare modo agli operatori del 118 di intervenire, i Vigili del Fuoco hanno dovuto entrare da una delle finestre. Secondo una prima ricostruzione il ragazzo, che abita da solo, sarebbe caduto in casa durante la notte ferendosi al collo e ad un braccio. Una volta stabilizzato l'uomo è stato trasportato in ospedale. Resta da chiarire la dinamica della caduta.