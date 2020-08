Foligno, turista marchigiano s'infortuna alle cascate del Menotre: massiccio intervento del Soccorso Alpino e Speleologico dell'Umbria

FOLIGNO - Poco dopo le 15 di sabato il Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU) è stato allertato per un escursionista - 60enne marchigiano - infortunatosi presso le cascate del Menotre nel Comune di Foligno. Sul posto si sono recate tre squadre del SASU provenienti da Perugia, Foligno e Terni, composte da tecnici, operatori e sanitari.

Giunti sul posto, i sanitari del SASU hanno prestato le prime cure al paziente che è stato poi collocato sulla speciale barella portantina in dotazione al SASU e, trovandosi in un luogo particolarmente impervio, è stato trasportato mediante tecniche alpinistiche dai tecnici ed operatori del soccorso alpino e speleologico, fino alla vicina frazione di Belfiore, per poi consegnarlo all’autoambulanza. © RIPRODUZIONE RISERVATA