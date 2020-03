FOLIGNO - E' caduto in un pozzo mentre stava giocando in casa. Per recuperalo e affidarlo ai sanitari sono intervenuti i vigili del fuoco. Sul posto anche la Polizia Locale. La squadra di del Distaccamento 115 di Foligno è intervenuta giovedì pomeriggio per un soccorso persona in località Sant'Eraclio. Si trattava di un minorenne (13 anni) finito in un pozzo profondo circa 10 metri. Recuperato con tecniche Saf, ricoverato in ospedale. Le sue condizioni sembrerebbero fortunatamente non destare particolari preoccupazioni. Tanta paura, quindi, e un grande lieto fine. © RIPRODUZIONE RISERVATA