Foligno, tre reati in meno di mezz'ora e impedisce a un treno di ripartire: denunciato dalla Polizia Ferroviaria

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Commette tre reati in meno di mezzora, viene rintracciato e denunciato dalla Polizia Ferroviaria di Foligno, gudata dal comandante Alessandro D'Antoni. Nei giorni scorsi un marocchino 40enne, residente fuori regione e già noto alle Forze dell’Ordine, in viaggio a bordo di un treno della tratta Fabriano-Foligno, al momento del controllo del biglietto da parte di personale Trenitalia ha dichiarato di esserne sprovvisto. Alla richiesta di fornire le proprie generalità da parte del capotreno il viaggiatore non solo si è rifiutato di farsi identificare, ma lo ha anche oltraggiato. Giunti in stazione ha continuato ad oltraggiare il personale Trenitalia di bordo impedendo la ripartenza del convoglio. Il capotreno ha quindi sporto denuncia presso gli uffici della Polizia Ferroviaria folignate. Immediatamente sono scattati gli accertamenti che hanno permesso agli agenti della Sezione Polfer di individuare ed identificare il viaggiatore che è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato di rifiuto di fornire le proprie generalità, oltraggio a Pubblico Ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Per lui scatterà, inoltre, la sanzione amministrativa prevista dalle norme ferroviarie per aver viaggiato senza biglietto, nonché l’eventuale costo del ritardo accumulato dal treno.

Gioved├Č 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:12



© RIPRODUZIONE RISERVATA