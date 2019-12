Foligno, con Tony Esposito e i Gibson Brothers il Capodanno dura due giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Torna a Foligno il Capodanno in piazza della Repubblica, e Torna con una formula del tutto nuova: la festa durerà, infatti, due giorni. I dettagli dell’evento, primo del genere in città e tra i pochi su scala diffusa in questa formula, sono stati illustrati dal sindaco Stefano Zuccarini, dall’assessore Michela Giuliani e da Carlo Delicati e Carlo Marini del Paiper. Si parte il 30, dalle 21, con il Meleute Ensemble in concerto e il “Flash Moda Chich” con i consigli di Ambra Cenci sull’outfit di Capodanno. Si prosegue con la singing live performance di Valeria mancini e quindi ci sarà l’inaugurazione ufficiale del Paiper New Year con Tony Esposito in concerto. L’artista si esibirà poi, con la formula del flash mob, insieme alla Paiper Drums Band, un sodalizio composto per la quasi totalità da tamburini odierni, passati e futuri della Giostra della Quintana. La serata sarà chiusa dal live della Loris Blonde Band. Il giorno seguente, il 31, l’ultimo dell’anno, il programma si aprirà alle 22,.30 con Paiper Dj Set. Ci sarà il buonumore portato dal barzellettiere Raoul Maiuli e dalle 23.45 inizierà il countdown con le autorità. Ci sarà, quindi, il Paiper Cin Cin “un brindisi al centro del mondo” organizzato per 1.200 persone. Si arriva al clou della serata di festa, che segna il passaggio tra il vecchio e il nuovo anno, con il live dei Gibson Brothers cui farà seguito il Paiper Family Dj Set con Carlino Mix, Luca Mammoli, Carlo Marini e Faus-t. A presentare gli eventi ci saranno Manuela Marinangeli, Mauro Silvestri e Claudio Bianchini. Ci saranno, nel corso di tutte e due le serate, anche le ballerine di Tale e quale Show che allieteranno il pubblico con la loro bravura e gli altissimi livelli di professionalità e di spettacolarità. Ciò che in quelle due giornate – spiega Delicati – sarà uno dei Capodanno più importanti dell’Umbria. La formula scelta è quella del mini festival visto che questo appuntamento di passaggio tra il vecchio e il nuovo anno mancava da tempo in città. Il programma è ricco e per realizzarlo c’è voluto un grande impegno da parte nostra come Paiper e dal Comune. Nell’occasione daremo anche un riconoscimento, un simbolo, a chi ha contribuito al ben della città. Quest’anno, nella speranza che dal 2020 questo piccolo momento di riconoscenza possa diventare un momento fisso, daremo ai vigili del fuoco il simbolo della gratitudine della città al loro costante e preziosissimo operato in favore della comunità. Voglio anche ricordare che alberghi e ristoranti della città hanno già il tutto esaurito». «Ciò che si vivrà nelle giornate del 30 e del 31 - ha detto l’assessore Giuliani - è la sintesi di un lungo lavoro che ci ha permesso di poter programmare e realizzare un Capodanno unico, dando vita ad un evento speciale e, soprattutto, gratuito per tutti». «Voglio ringraziare - ha sottolineato il sindaco Zuccarini - quanti hanno lavorato a questo progetto che ha richiesto un enorme sforzo organizzativo. Abbiamo voluto dare un segnale che punta al rilancio della città e del suo centro storico realizzando un appuntamento che ha l’unico obiettivo di ridare fiducia, elemento che mancava da un po’ di anni, a tutti. E’ una festa della città e come tale la vogliamo vivere. E stiamo già lavorando al Paiper estivo per il 2020».