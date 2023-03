Foligno, salta un quadro elettrico a scuola. Le operazioni di ripristino diventano test per la prova d’allarme. Poi tutto riprende normalmente

FOLIGNO – Salta un quadro elettrico della scuola e le operazioni di ripristino diventano occasione per testare la prova d’allarme. È accaduto venerdì, a metà mattinata, a Foligno nell’edificio che accoglie il Liceo Classico e l’Istituto Orfini, zona Polo Scolastico in viale Marconi. Per cause accidentali uno dei quadri elettrici a servizio dell’edificio è saltato ed ha innescato, come da procedura, l’allarme. Immediatamente, come da protocollo, è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e del personale tecnico, in particolare degli elettricisti, che si occupano delle manutenzioni. Per consentire le operazioni di verifica e di ripristino è stata testata la prova d’allarme che i due istituto, che condividono lo stesso edificio scolastico, hanno ben rodato da tempo. Gli alunni e tutto personale sono stati fatti uscire all’esterno del perimetro della struttura. Le operazioni di verifica e ripristino si sono trasformate, quindi, in un test della prova d’allarme. Completato il tutto c’è stato il rientro in aula e la ripresa delle attività. Al di la del danno temporaneo al quadro elettrico non ci sono state conseguenze per le persone.