FOLIGNO - Due solerti cittadini hanno salvato le feste di Natale ad altrettanti cittadini. E lo hanno fatto trovando, in due momenti e in due contesti diversi, altrettanti portafogli con denaro contante all’interno. In un caso c’erano quasi 600 euro e nell’altro poco meno di 100. Chi ha trovato quei portafogli, senza alcun tentennamento, ha raggiunto il Comando della Polizia Locale di Foligno dove li ha consegnati agli agenti guidati dal Comandante, il tenente colonnello Simonetta Daidone, affinché fossero restituiti a chi li aveva persi. Immediatamente la struttura di viale Marconi s’è attivata riuscendo in breve a ridare a chi li aveva persi i portafogli col denaro all’interno. E quando chi li ha smarriti è stato contattato dal comando ha potuto tirare un bel sospiro di sollievo potendo serenamente proseguire le festività senza il peso legato allo smarrimento del portafogli con soldi, documenti all’interno. Un bel gesto che spiega ancora una volta come di gente corretta ce ne è tanta davvero. Soprattutto in una fase, davvero lunga, come quella attuale dove i morsi della crisi e una certa incertezza rispetto al futuro continuano a farsi sentire. Non solo questi due portafogli, ma tanto altro finisce all’Ufficio Oggetti Smarriti del Comando della Locale. Sia portato dai cittadini sia perché rinvenuto dagli agenti durante le attività di servizio. I cataloghi degli oggetti smarriti vedono al primo posto mazzi di chiavi, sia di porte e garage che di vetture, occhiali e documenti. Ma c’è pure un monopattino di cui si cerca senza soluzione di continuità il proprietario, una grossa valigia, una borsa piena di vestiti. E tra gli “oggetti” già riconsegnati spunta anche un computer, una cassetta piena di radio ricetrasmittenti rubate alla base scout di Sterpete, moltissimi telefonini cellulari e altrettanti documenti. Molto spesso gli “oggetti smarriti” rivenuti hanno anche un valore economico non particolarmente rilevante al contempo ne hanno uno affettivo importantissimo. E così quando viene restituito un oggetto ritenuto perso per sempre la Polizia Locale riesce a ridare anche un po’ di serenità a chi per quel bene ritenuto definitivamente perduto, che si tratti di una chiave, di documenti, di un cellulare o di altro, non nutriva più alcuna speranza. In tutto questo c’è un elemento che va considerato dal punto di vista dei cittadini: il crescente senso civico. Ritrovare per tempo anche un semplice mazzo di chiavi e riuscire a restituirlo ha pure una ricaduta economica. Chi le ha perdute non è costretto a cambiare, come spesso accade, tutte le serrature temendo la potenziale “visita”; di qualche malintenzionato. Oppure non deve farsi carico dell’inevitabile spesa necessaria per fare un doppione della chiave dell’auto.