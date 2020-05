Foligno, pandemia covid-19: il grazie dei cittadini ai medici in prima linea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - “Grazie dottore per tutto quello che fate. Daje!”. Un messaggio semplice, ma carico di significato. E’ quello che una mano anonima ha scritto su un foglio di carta che è stato lasciato sul lunotto dell’auto del dottor Rony Helou, 38 anni, dirigente medico Pronto Soccorso Medicina d’Urgenza all’ospedale San Giovanni Battista di Foligno dove lavora da 7 anni. Il dottor Helou è in Italia da 20 anni è nato a Beirut e all’età di 18 anni è arrivato nel Belpaese per ricongiungersi alla sua famiglia. Dopo esser divenuto un dispensatore di messaggi positivi, coe aveva raccontato Il Messaggero, ora è lui a ricevere messaggi. E la risposta a quelle poche parole, dense si significato il dottor Helou l’ha affidata ad una post su Facebook: “Anche gli adulti piangono! Non c’è mascherina che possa nascondere la nostra gioia! Non c’è mascherina che ci impedirà di sorridere! In una quotidianità surreale una grande gioia e una grande forza per tutti noi! Grazie Grazie Grazie ! #restateacasapercheiononposso #Italiabella #iorestoacasa #Italiariparteinsicurezza”.