Foligno, gli Orti Orfini tornano alla città, accordo tra Comune e rione La Mora

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - «Da sabato mattina il parco urbano degli Orti Orfini tornerà a disposizione dell’ intera cittadinanza». Lo ha annunciato il priore del rione La Mora, della Giostra della Quintana diFoligno, Alessio Albani. «Il Rione La Mora - viene spiegato -, grazie all’impegno dei suoi rionali, ne garantirà infatti apertura e chiusura giornaliera oltre alle periodiche manutenzioni. Lo faremo per 365 giorni all’anno, feste comprese. Consideriamo questo nostro impegno, gratuito e volontario, come un gesto di condivisione dall’ alto valore civico. Nel godere della restituita bellezza del luogo, non scordate di segnalare alle autorità eventuali condotte pericolose poste in essere da altri frequentatori, e di raccogliere ciò che trovate in terra. Anche e soprattutto se non siete voi i produttori del rifiuto. Questo significa essere cittadini, uomini di rispetto, persone migliori. Fortis Arbor, Fructus Generosus».



Giovedì 29 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:25



