Martedì 30 Gennaio 2024, 08:35

FOLIGNO Blitz della polizia locale in centro storico: scoperto un appartamento occupato abusivamente. È quanto accaduto nei giorni scorsi e confermato da alcuni cittadini che frequentano la zona al centro dell’intervento. Al momento sulla vicenda vige uno stretto riserbo perché, evidentemente, sono in corsi accertamenti e verifiche. Secondo quanto ha potuto ricostruire il Messaggero l’accertamento posto in essere da una pattuglia del Copro della polizia locale ha permesso di accertare che un appartamento nel cuore storico della città era occupato abusivamente da più persone. Sono iniziate, come è facile immaginare inca si del genere, tutte le verifiche del caso. Prima fra tutti quella che ha portato ad accertare che l’abitazione interessata al momento non doveva essere occupata. Invece al suo interno, come poco dopo s’è scoperto, vivevano illegalmente, pare da alcuni giorni, 4 forse 5 persone che sembrerebbero essere di origine straniera. A quel punto la polizia locale, guidata dalla comandante, il tenente colonnello Simonetta Daidone, ha dato seguito all’intervento che ha portato alla liberazione dell’appartamento. Contestualmente sono scattate le verifiche sui soggetti trovati al momento del controllo all’interno così da capire si tratti o meno di persone regolari sul territorio nazionale. L’esito di questi ultimi approfondimenti non è ovviamente noto. Come è facile immaginare quello condotto in porto in questi giorni è soltanto uno degli accertamenti in questo campo, e non soltanto, che vengono effettuati dagli agenti della polizia locale. Va da se che approfondimenti del genere verranno estesi tanto alle abitazioni non in uso di proprietà pubblica che verso quelle private in stato di abbandono anche da lungo tempo. Su quest’ultimo versante già in passato erano emerse situazioni da approfondire che hanno portato a scoprire che quei ruderi erano stati trasformati, almeno in un caso, in depositi di biciclette di provenienza furtiva e come punto dove ammassare anche altri materiali- Il tutto, come poi si scoprì, senza che la proprietà dell’immobile diroccato ne sapesse nulla. Verifiche che andranno ad interessare anche una stretta più che sostanziale sul versante dell’abbandono dei rifiuti, con il Comando di viale Marconi già in prima linea per quanto riguarda il contrasto alle condotte illegali. L’azione di controllo del territorio e il contrasto ai comportamenti illegali vedrà le pattuglie del Comandi di polizia locale impegnate senza soluzione di continuità nell’ambito del territorio comunale di Foligno che è la giurisdizione di competenza. Rispetto all’attività della casa occupata in centro nei prossimi giorni si potrà capire meglio a quali evoluzioni ha portato l’intervento da poco concluso.