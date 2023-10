Foligno, nasconde 15 ovuli di eroina nella confezione di succo di frutta: arrestato dalla polizia ferroviaria

FOLIGNO – Operazione antidroga della polizia ferroviaria della Sezione di Foligno. Nella rete degli agenti guidati dal comandante Alessandro D’Antoni è finito un nigeriano di 32 anni trovato in possesso di 15 ovuli di sostanza stupefacente tipo eroina. Gli agenti – ricostruisce una nota della Questura -, nel corso dei servizi di vigilanza predisposti nell’area della Stazione, hanno notato un uomo, successivamente identificato come un cittadino nigeriano di 32 anni che alla vista dei poliziotti ha tentato di eludere il controllo e di allontanarsi. Raggiunto, alla richiesta di esibire i documenti, l’uomo ha mostrato nervosismo ed insofferenza al controllo. Temendo potesse nascondere qualcosa, gli agenti della Polfer hanno deciso di sottoporlo a perquisizione grazie alla quale è stato trovato in possesso di una confezione di succo di frutta al cui interno erano stati nascosti 15 ovuli di sostanza polverosa risultata essere eroina.

Il 32enne, inoltre, è stato trovato in possesso di due telefoni cellulari e quattro schede sim, verosimilmente utilizzati nell’attività di spaccio. Accompagnato presso gli uffici della Polizia Ferroviaria per le attività di rito, l’uomo è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e, su disposizione del pm condotto inc arcere a Spoleto. Lo stupefacente, i telefoni cellulari e le schede sim detenute dall’uomo sono, invece, stati sottoposti a sequestro.