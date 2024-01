Sassari: sequestrati a Porto Torres 1,3 kg di eroina

I Finanzieri della Compagnia di, nel Sassarese, hanno arrestato un cittadino nigeriano, trovato in possesso di un ingente quantitativo di eroina. Il 6 gennaio scorso, giorno dell’ Epifania , nel corso degli specifici controlli posti in essere allo sbarco della motonave proveniente da Genova, i militari in servizio hanno individuato un passeggero appena sceso a piedi dalla nave, con bagagli a mano. Durante i controlli, il cane antidroga ha mostrato specifico interesse per lo zaino dell'uomo, che è stato ispezionato immediatamente, consentendo di estrarne quattro involucri contenenti eroina bianca, per un peso complessivo di oltre 1,3 kg. (LaPresse)