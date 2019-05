Foligno, la presidente di Innamorati del Centro, Francesca Cascelli, ha ricevuto la copia del Gonfalone della Città

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - «Per il tempo speso a favore della città come presidente di Innamorati del Centro come persona sempre pronta alle esigenze del centro storico». E’ la motivazione per la quale il sindaco Nando Mismetti ha consegnato ieri a Francesca Cascelli, presidente dell’associazione Innamorati del Centro, la riproduzione in miniatura del Gonfalone della Città di Foligno. Si tratta di un riconoscimento importante che va a premiare tanto Cascelli quanto l’associazione da lei presieduta che, attraverso un lavoro di squadra, organizza e promuove tante iniziative e su tutte le Notte Rosa e la Befana Volante (realizzata in collaborazione con i vigli del fuoco). «Ricevere il Gonfalone della Città – ha commentato emozionata la presidente Cascelli – è stata per me una grande emozione e un momento di particolare, quanto piacevolmente inaspettata, felicità. Credo che questo gesto riconosca il lavoro che come associazione stiamo portando avanti ormai da anni attraverso un metodo basato sul lavoro di squadra. Una approccio, quello della collaborazione che ha permesso di spiegare come molti progetti possano essere – prosegue – realizzati – soltanto se c’è l’impegno di tutti. Ovviamente ciascuno ha un suo background ma nel confronto tra le differenze si trova la sintesi che – conclude Cascelli – diventa l’arma che fa la differenza. E lo fa per la città». Ed ora non resta che attendere la prossima Notte Rosa che, vista la tornata elettorale, slitterà con ogni probabilità ad inizio luglio. E il lavoro di preparazione prosegue come sempre lontano dai riflettori.