Foligno, incidente sulla Flaminia: in 4 ricorrono alle cure dell’ospedale. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica

FOLIGNO – Incidente poco prima delle 18 di domenica lungo la Flaminia, in territorio comunale di Foligno, alle porte dell’abitato di Sant’Eraclio. Per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri della Sezione Radiomobile due veicoli sono entrati in collisione e 4 persone sono dovute ricorrere alle cure del pronto soccorso. Stando a quanto si apprende nessuno di loro è in gravi condizioni e i rispettivi quadri clinici, pur se in fase di definizione, non sembrano destare particolari motivi di preoccupazione. Rallentamenti si sono registrati in entrambe i sensi di marcia. Sul posto, oltre ai carabinieri, è intervenuto personale dell’Anas, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Saranno ora i carabinieri a ricostruire l'esatta dinamica dell’accaduto e ad accertare eventuali responsabilità.