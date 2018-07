Foligno, Giostra della Quintana una stretta di mano chiude il caso festa in campo dopo la vittoria del Cassero

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Una stretta di mano, a suggello di un chiarimento avvenuto già dopo un quarto d'ora dai fatti, ha chiuso definitivamente una vicenda che aveva acceso, e non poco, gli animi dei quintanari. Il caso è quello della corsa verso la statua della Quintana, il simulacro del dio Marte, che ha avuto come protagonista un rionale del Cassero, rione che ha vinto la Giostra della Sfida di Giugno, e un addetto alla sicurezza che insieme ad altri si trovava all'interno delle transenne di protezione della statua. Ciascuno ha fatto il suo: il rionale festeggiando voleva abbracciare la statua della Quintana, l'addetto alla sicurezza aveva il compito di mantenere regolare la manifestazione ed in particolare di proteggere il dio Marte. Una veloce, quanto poco dopo subito chiarita incomprensione, ha scatenato un dibattito che riguarda tanto la voglia di far festa da parte del rione vincente secondo le regole non scritte della Giostra e l'imprescindibile necessità di mantenere il giusto equilibrio tanto al Campo de li Giochi quanto sulla pista dell'otto di gara. «Abbiamo voluto approfondire l'intera vicenda - ha spiegato il presidente dlel'Ente Giostra Quintana, Domenico Metelli - e tutto è stato chiarito riportando l'accaduto alla realtà dei fatti e cioè che non è accaduto nulla e che le ricostruzioni circolate da più parti sono risultate infondate. Lo stesso rionale del Cassero, mostrando grande coerenza a chiarezza interiore, ha spiegato lui stesso come sono andate le cose. La Quintana è una festa. E festa è stata. Rispetto poi alla possibilità sollevata da alcuni quintanari di rimuovere le transenne a di festa della statua della Quintana, posso solo dire che anche questo ambito verrà approfondito. La scelta di introdurla è dovuta al fatto che anni fa in un momento di gioa per la Quintana appena vinta un abbraccio poderoso da parte di un rionale ha causato il distacco temporaneo di alcune parti - prosegue - del simulacro del dio Marte. Siamo pronti a ragionare su tutto ma nella piena consapevolezza che tutto deve avvenire nella massima serenità e sicurezza - conclude Metelli - per tutti».

