Foligno, Giostra della Quintana della Solidarietà per sostenere Norcia nel segno di San Francesco: «Ci facciamo prossimi»

FOLIGNO -«Siamo tutti sulla stessa barca e in un momento difficile da tanti punti di vista, come quello attuale, con Francesco di Assisi ci facciamo prossimi». Così padre Enzo Fortunato, dalla Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, ha introdotto la presentazione del programma della Giostra della Quintana del 15 settembre ed in particolare quella straordinaria del 6 ottobre che si articolerà sul tema "Quintana è solidarietà-Foligno abbraccia Norcia". Alla presentazione sono intervenuti il presidente dell'Ente Giostra della Quintana di Foligno, Domenico Metelli, l'assessore comunale con delega alla Quintana Decio barili e il sindaco di Norcia Nicola Alemanno. «E' per noi un grande orgoglio - ha detto il sindaco Alemanno - poter vedere realizzata la Quintana straordinaria. Non siamo soli e non andiamo avanti da soli. Questo gesto, non dovuto, dopo tre anni da terremoto ci dona una forza incredibile. Personalmente questo gesto mi dona una forza immensa per andare avanti e non mollare. Foligno che si è ricostruita due volte, dopo la guerra e dopo il terremoto del 1997, è per noi un esempio».«Alla Fiera dei Soprastanti - ha detto il presidente Metelli - avremo la partecipazione dei prodotti tipici dei Monti Sibillini dando seguito alla presenza dei prodotti delle zone terremotate nelle nostre varie iniziative. L'appuntamento con la “Straordinaria” è per il 6 ottobre alle 17.30 al Campo de li Giochi. Le taverne in quella occasione non saranno aperte e realizzeremo soltanto un piccolo Corteo che partirà da piazza del Grano per andare al Campo e passerà davanti al Duomo di San Feliciano per la benedizione dei cavalieri di Giostra da parte del vescovo Gualtiero Sigismondi».