Giovedì 27 Ottobre 2022, 10:45

FOLIGNO - Giostra della Quintana, fissate le date per doppia chiamata alle urne che porterà prima al rinnovo dei consigli rionali e poi all’elezione del Comitato Centrale dell’Ente Giostra della Quintana. Per il rinnovo dei consigli dei 10 rioni la chiamata alle urbe è fissata per il 13 novembre. Le candidature dovranno essere presentate e non oltre l’8 novembre. L’anno nuovo, invece, si aprirà con il voto per il rinnovo del Comitato Centrale. L’appuntamento elettorale è per il 13 gennaio e le candidature dovranno essere presentate entro il 5 gennaio prossimo. Ciascuno dei rioni, oltre a render pubbliche le date di voto e il termine per la presentazione delle candidature ha pure ufficializzato il calendario, comprensivo anche dei relativi orari, con le giornate dedicate all’espletamento delle procedure che poi porteranno alla chiama alle urne come le votazioni che si terranno il 13 novembre dalle 10 alle 20. Al momento è impossibile fare qualsiasi ipotesi in quanto si dovrà attendere il deposito delle candidature per avere un quadro chiaro. Un quadro che racconterà anche e se ci saranno rivoluzioni, tra new entry per i consiglieri e passaggio di testimone per i priori. Qualcuno, starebbe pensando di terminare il mandato, ma fino all’8 novembre, termine di scadenza per la presentazione delle candidature, tutto è ancora possibile. Terminata poi la fase del voto rionale si andrà alla proclamazione dei Consigli, alla definizione dei ruoli dei singoli eletti e all’investitura dei priori. Saranno poi i rioni, andando così ad avviare la politica quintanara del quadriennio, ad eleggere il nuovo Comitato Centrale che guiderà il governo della Giostra per i prossimi quattro anni. Anche in questi casi si dovrà ragionare su cambiamenti, eventuali, e riconferme. Il presidente Domenico Metelli, in una intervista del settembre scorso aveva spiegato: “Non è detto che la mia candidatura sia necessaria. Il progetto che avevamo avviato per la Quintana funziona, le basi sono solide e la manifestazione può proseguire forte di quanto sino ad ora fatto». A parlare con Il Messaggero è il presidente dell’Ente Giostra Quintana, Domenico Metelli, che traccia un primo bilancio del quadriennio di mandato che si va a chiudere, definisce la linea ideale per il futuro e sottolinea quale è il valore, unico, della Quintana. Siamo tutti pro tempore, ma abbiamo un obbligo morale e civile che, parlando di Quintana, ci deve sempre mantenere chiaro che rispetto alla manifestazione abbiamo diritti “zero” e doveri tanti. Nessuno ci obbliga, ma tutti dobbiamo dare qualcosa. E ci sono 10mila modi per sostenere la Quintana”. In attesa del responso delle urne, dando seguito ai previsti obblighi statutari, sono state fissate le date della Giostra della Quintana 2023. Per La Sfida il Corteo Storico delle Rappresentanze rionali è in programma per il 16 giugno e la Giostra si terrà invece, il 17 giugno. Per La Rivincita: Corteo, 16 settembre; Giostra, 17 settembre.