Foligno, furto lampo e arresto flash: operazione anticrimine della Guardia di Finanza

FOLIGNO - Lotta e contrasto ai furti, colpaccio della Compagnia della Guardia di Finanza di Foligno, scattano due arresti in flagranza di reato. L’operazione è stata condotta in porto da un equipaggio delle Fiamme Gialle folignati impegnato in attività di prevenzione e repressione dei reati. La pattuglia ha notato, in una zona molto trafficata della città una vettura che, a motore acceso, stazionava all’esterno di un’abitazione che si trova in un’area residenziale della periferia di Foligno. I finanzieri, forti dell’esperienza maturata negli anni direttamente sul campo, si sono insospettiti e hanno svolto le verifiche, condotte con massima descrizione, del caso. L’intuizione è risultata giusta e in un lampo l’equipaggio delle Fiamme Gialle ha intercettato la vettura a bordo della quale erano appena salite alcune persone, velocemente uscite dal cancello che fa da cintura cortile privato di una casa, portandosi al seguito una borsa. Ne è nato un inseguimento da film con i militari della Compagnia di Foligno che sono riusciti a chiudere il veicolo in fuga in prossimità di una strada senza uscita. In quel contesto due dei fuggiaschi sono stati bloccati e contemporaneamente sono giunti in supporto i carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della a Compagnia di Foligno. Nella rete degli investigatori sono finiti due soggetti nei confronti dei quali è scattato il fermo. Si tratta di due italiani dei quali non si conoscono le generalità. A loro carico è stati disposto, come detto, il fermo per furto inerente la sottrazione di una borsa da donna, asportata dall’interno di una vettura posteggiata all’interno del cortile privato di una casa della periferia. Nella borsa c’era denaro contante, c arte di credito, carnet di assegni, chiavi, documenti personali. Gli indizi a carico dei due fermati. In flagranza di reato, sono divenuti fascicolo d’indagine a loro carico è scattato l’arresto, poi convalidato. Per uno si sono aperte le porte del carcere e per l’altro è stata disposta la misura dell’obbligo di firma. Caso risolto, quindi, in tempi più che rapidi. Il tutto con i complimenti dei numerosi cittadini divenuti involontari testimoni di un’operazione anticrimine.