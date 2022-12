Foligno, doppio anniversario per la Caserma “Gonzaga” sede del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito

FOLIGNO - Il Centro di Selezione Nazionale e reclutamento dell’esercito, di stanza alla Caserma Gonzaga di Foligno, rilancia. E lo fa segnando una vera e propria ripartenza, dal punto di vista della selezione, che sta riportando la struttura militare verso i numeri del pre pandemia. Il Centro, guidato dal comandante il generale di brigata Vincenzo Spanò che ha tracciato il bilancio delle attività svolte, ha sottoposto alle attività selettive in questo 2022 che si va a chiudere ben 52.021 un numero d’importante ripresa per ritornare verso la media di circa 70mila candidati prima del Covid 19. Un passaggio importante, che vede il Centro in prima linea, è quello che riguarda l’informatizzazione del processo di selezione. Nell’ottica di rinnovamento, nel febbraio del 2019, sono state inaugurate le prime aule informatizzate pressi i Centri di Selezione, consentendo l’introduzione nell’iter selettivo gli esercizi di “Brain Training” basati sul concetto di plasticità cerebrale e finalizzati a misurare le capacità cognitive dei concorrenti. Il processo di selezione informatizzato ha come punti cardine la tutela della privacy del candidato e la sicurezza dei dati; la massima trasparenza, attraverso il riscontro immediato ai candidati del risultato delle prove da loro sostenute; la massima flessibilità, che permette di cambiare, aggiungere o ridurre le prove concorsuali secondo le esigenze emergenti; la scelta ecologica, rappresentata dall’impiego di sistemi informatici da parte degli operatori che comporta un risparmio, anche economico, dovuto al mancato utilizzo di stampanti e materiale di cancelleria. Si sta anche lavorando alla implementazione dell’informatizzazione anche delle prove preselettive di cultura generale grazie all’utilizzo di tablet.

In cantiere, per il biennio 2023-2024 ci sono importanti progetti legati ai 150 e ai 140 anni dall’inizio della costruzione dlela Caserma e poi dalla sua entrata in funzione. Il 14 agosto 1873 venne firmata la convenzione tra il Ministero della Guerra e comune di Foligno per la costruzione della Caserma che venne inaugurata il 19 ottobre 1884. Pertanto, per celebrare il 150° anno dalla firma della convenzione, ed il 140° anno di vita della Caserma, il Csrne sta lavorando per organizzare una serie di eventi. Si parte il 4 maggio dell’anno prossimo con la cerimonia pubblica dell’Alzabandiera in occasione della festa dell’Esercito. Il 13 maggio, poi, in occasione del giro d’Italia tappa Terni – Fossombrone sarà realizzato un traguardo volante in Viale Mezzetti fronte Caserma “Gonzaga”. A giungo in occasione della Giostra della Quintana al Campo de li giochi Carosello di un Reparto Equestre dell’Esercito Italiano in Uniforme Storica. Ci saranno, poi, momenti dedicati alla musica con la partecipazione di una Banda/Fanfara dell’Esercito Italiano, una mostra fotografica che proporrà un excursus fotografico di Foligno e della Caserma dalla fine dell’800 sino ai giorni nostri. In programma anche una mostra storica di Artiglieria, conferenze benedizione e inaugurazione del plastico della Caserma, un ricevimento di gala a scopo benefico e molto molto altro. Il tutto per sottolineare ancora una volta tanto l’importanza del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’esercito quanto il legame che Foligno e i suoi cittadini hanno da sempre con la “loro” caserma “Gonzaga”.