FOLIGNO - “Da Cuba a Rasiglia”. Potrebbe essere la trama di un film ma è una storia vera che ruota intorno al concetto secondo cui: “avvicinare due culture non significa perdersi ma arricchirsi”. Così Yisel Sànchez Oràn cubana e Giorgia Andolfi napoletana, fondatrici di YiselAnd, agenzia di marketing/comunicazione/video, hanno girato un videoclip musicale per il cantautore cubano Edy ElConde, che dopo una storia di immigrazione molto cruda e travagliata è finalmente in Italia. “Il progetto – viene spiegato - è stato interamente ideato, prodotto ed autofinanziato da Yiseland, avvalendosi anche della collaborazione di realtà aziendali presenti in loco come: Tonti Art’s di Maurizio e Giovanni Tonti a Rasiglia, il Winner a Foligno ed il negozio Simona Boutique a Perugia. Nei giorni scorsi è stato ufficializzato sulla piattaforma YouTube, il video musicale della canzone “Como se puede”, nuovo singolo dell’artista. Il videoclip è stato registrato in Umbria per omaggiare la regione che ospita la sede di YiselAnd, ideato per creare un imprevedibile connubio tra musica cubana e tradizione locale, risaltando i suoi paesaggi caratteristici con delle riprese realistiche dei luoghi”. “Essere uomini – Giorgia Andolfi, direttrice artistica del progetto - non significa non mostrare la propria sensibilità anzi, si è forti proprio quando si dimostra di saper accettare la propria vulnerabilità. In una quotidianità dove spesse volte l’uomo risulta essere violento, con questo racconto, abbiamo voluto mostrare un lato maschile che esiste ma che la società soffoca perché ostinata a rappresentare l’uomo come tutto d’un pezzo”. Questo messaggio sociale è ciò che si è voluto trasmettere attraverso le immagini ed è quello che ha convito miss Umbria 2021, modella ed influencer, Martina Favaro, ad abbracciare il progetto. “Se c’è qualcuno . Ha commentato Martina - che merita di essere aiutato è proprio Edy, dopo tutto quello che ha passato”. “La canzone ha sottolineato la folignate Vivianne Sultanova, modella – ballerina del videoclip - ti resta in testa. L’idea di approfondire le mie radici cubane mi emozionava tantissimo”. Le scene sono state quasi interamente girate a Rasiglia. “Una scelta voluta – viene ricordato - e dettata dal fatto che la storia della vita privata del cantautore, per alcuni aspetti, risulta essere simile alla storia del borgo. Un luogo semplice, ma allo stesso tempo unico ed in rinascita”. “Non ho parole – ha detto l’artista Edy ElConde - per descrivere la calorosa accoglienza degli umbri nei miei confronti, che non mi hanno mai fatto sentire uno straniero ma un amico, apprezzando addirittura la mia musica. Tutta la natura dell’Umbria mi ha ricordato Cuba. Rasiglia assomiglia tanto a Tortuga, il paesino dove sono cresciuto”.