Foligno, crisi, coronavirus e conseguenze del lockdown, operaia tenta la fortuna e vince 51mila euro al gratta e vinci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO – Operaia vince 51mila euro al "gratta e vinci". Il colpo di fortuna ha baciato una donna, un’operaia che come tanti sta facendo i conti le conseguenze della crisi covid-19 e del lockdown. La Dea Bendata ha baciato Foligno la mattina di mercoledì. A raccontare come sono andate le cose è Pietro Merlino, titolare del “Caffè del fiume” il bar tabaccheria teatro della vincita. “La signora – dice a Il Messaggero – ha acquistato un gratta e vinci del tipo “100 X” del costo di 20 euro. Ha vinto con questo tagliando 1.000 euro. In piena gioia per quella vincita ha acquistato un altro tagliando gratta e vinci, un “Miliardario maxi” anche questo da 20 euro. Qui c’è stato il secondo colpo di fortuna con un montepremi ben più consistente del precedente. La vincita è stata infatti di 50mila euro. Per la signora è stata una gioia immensa, non si teneva per l’emozione. Siamo contenti per lei e le auguriamo – conclude – il massimo bene”.