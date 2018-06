FOLIGNO - Cercatore di funghi trova super porcino da un chilo e 350 grammi. E’ accaduto da poco e protagonista di questo evidentissimo ritrovamento è Mauro Gobbini, folignate doc e “fungarolo” di lunghissimo corso. A raccontare i dettagli dell’impresa è lui stesso. «Ero uscito per andare a raccoglier funghi - racconta Gobbini - e in zona Nocera Umbra mi sono imbattuto, e per fortuna, in questo grosso esemplare di fungo porcino. Dalle verifiche è emerso che il suo peso è di un chilo e 350 grammi. Un fungo da record? In un passato recente ne ho raccolto un altro che pesava due chili e 650 grammi. La mia è una passione - prosegue Gobbini - che mi porta a contatto con la natura attraversando luoghi spesso non particolarmente frequentati. Il fungarolo, cioè il raccoglitore di funghi, deve avere uno spiccato spirito di osservazione. La natura è bellissima ed è anche capacissima di celarsi a sguardi non graditi. Per questo serve grande spirito di osservazione per raggiungere grandi traguardi e importanti soddisfazioni. Insomma - conclude - è davvero una bella esperienza che consente di poter stare all’aperto in una forma diversa dal solito».

Giovedì 28 Giugno 2018



