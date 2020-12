Foligno, in centro storico: «Tappeti rossi, illuminazione diversa e candele per essere più accoglienti per Natale»

FOLIGNO - Parte da una idea semplice ma efficace: contribuire al miglioramento dell’aspetto della città. Così mentre Comune e Confcommercio hanno messo in opera luminarie e installazioni luminose, un gruppo di commercianti ha deciso di fare la sua parte per dare un segnale di collaborazione per e con la città. Così in via Rutili e in via Cesare Agostini le vetrine, e gli esterni delle tante attività della zona sono diverse dal solito in chiave pienamente natalizia. Gli elementi principali sono due: il colore rosso e la luce. Il rosso è riassunto dai tappeti presenti all’esterno di attività e negozi. Il calore della luce è dato da un gioco di candele che vuole significare l’accompagnare le persone nel cammino attraverso il centro storico, ed in particolare lungo le vie di quella importante porzione del cuore cittadini.

L’IDEA

“L’idea – raccontano a il Messaggero . Alcuni operatori della zona è nata spontaneamente. Volevamo fare la nostra parte dando anche un segnale positivo in un momento difficile, appunto quello determinato dalla pandemia Covid-19, che tutti stiamo vivendo. E abbiamo ritenuto giusto fare anche la nostra parte perché anche noi siamo un tassello del mosaico che compone le diverse anime della città. È un piccolo passo che ha l’ambizione di diventare un classico, una sorta di appuntamento non legato solo al Natale e che proprio per questo si colorerà in base ai periodi dell’anno. La cosa che ci preme – prosegue – sottolineare è che ciò che abbiamo realizzato lo abbiamo fatto in pieno spirito di collaborazione tra noi e con la città. Speriamo che questa idea posa essere ulteriormente condivisa, non solo in queste zone, così da ampliarsi e diventare un elemento che costituisce una occasione per vivere di più e meglio Foligno e il suo centro storico. Ovviamente nel massimo rispetto delle norme di contrasto alla pandemia. Abbiamo anche pensato a delle indicazioni che guidano in questo percorso dando anche la direzione verso monumenti, chiese e quanto altro c’è da vedere, conoscere di più e meglio e apprezzare attraverso anche una semplice passeggiata. Anche in questo – ricordano – non abbiamo voluto fare doppioni dell’esistente. Lo scopo è quello di dare un contributo a chi frequenta Foligno in questi giorni e ci tornerà perché s’è trovato bene”

GLI SVILUPPI

quanto realizzato in via rutili e in via Cesari Agostini, tra tappeti rossi, elementi di arredo, addobbi e candele potrebbe essere un “numero zero” di una serie di iniziative che partono da operatori e commercianti che quotidianamente vivono, in questo caso, la realtà del centro storico. La collaborazione diventa quindi la chiave di volta che fa la differenza. Si inizia con piccoli passi e si arriva a progetti importanti. Il tutto attraverso l’ascolto delle diverse sensibilità così da individuare una soluzione ulteriormente condivisa. Un buon esempio, quindi, che segue il solco del confronto, elemento centrale del Dna cittadino, che va ad amplificare il buon biglietto da visita con cui la città e chi la vive quotidianamente si presenta a tutti. Quanto è stato fatto con questo “piccolo passo” è un ulteriore segnale di positività che contribuisce a rendere ancor più piacevole il clima di avvicinamento al Natale e che spiega che nonostante le difficoltà, spesso grandi come quelle dovute alla pandemia, insieme si può fare davvero molto per la collettività. Un piccolo passo, ma un grande progetto di condivisione.

