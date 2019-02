Foligno, brucia la palude di Colfiorito e spunta l'ipotesi dell'azione dolosa. Corsa contro il tempo e contro il forte vento

FOLIGNO - Brucia la palude di Colfiorito. E' accaduto sabato intono alle 20. La zone interessate, stando a Quanto risulta al Il Messaggero, sono quelle di una porzione di zona umida in prossimità della Statale e l'altra che comprende la stradache va verso la località Forcatura. La costanza di due punti in fiamme fa supporre che dietro il fuoco ci sia una mano che ha messo in atto un'azione dolosa. Il forte vento che per l'intera giornata di sabato s'è abbattuto sul Folignate non ha reso l'intervento di spegnimento cosa facile. © RIPRODUZIONE RISERVATA