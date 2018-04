Foligno, blitz antidroga interforze all'istituto Orfini. La preside: «E' parte del percorso di educazione alla legalità e alla prevenzione nell'ambito del progetto scuola sicura»

di Giovanni Camirri

FOLIGNO – Blitz Antidroga interforze all’Istituto Superiore “Orfini”, la dirigente scolastica Mariarita Trampetti: “E’ parte del progetto di legalità e prevenzione che punta a offrire una scuola sicura e sicurezza ad alunni, docenti e personale”. Il progetto ha preso le mosse da una lezione di legalità che nei mesi scorsi è stata tenuta all’Orfini dal comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Foligno, capitano Matteo Amoroso, insieme ad alcuni suoi collaboratori. «Da quella splendida quanto costruttiva esperienza – sottolinea la professoressa Trampetti -, per la quale ho espresso con lettera il mio compiacimento alla Finanza, è scaturita la fase 2. Dalla lezione teorica sulla legalità analizzata in tutte le sue declinazioni, s’è passati alla fase operativa. Così – ricorda – martedì mattina a scuola è stato effettuato un blitz interforze, con l’ausilio di unità cinofile delle Fiamme Gialle, che ha coinvolto, la stessa Guardia di Finanza, i Carabinieri e La polizia. Crediamo fermamente nella legalità e queste esperienze sono particolarmente costruttive per tutti noi dell’Orfini partendo da me che sono il dirigente scolastico fino agli alunni più giovani. La nostra scuola è sana e queste attività puntano proprio a ribadire – conclude – questo concetto». Il blitz, stando a quanto risulta, ha dato esito negativo. In azione sono entrati gli specialisti del Gruppo Cinofili della Guardia di Finanza di Perugia, personale della Compagnia delle Fiamme Gialle di Foligno, carabinieri della Stazione dell'Arma di Foligno, e la polizia con gli agenti della Volante, del Settore Anticrimine e della Scientifica. Stando a quanto si apprende lo stesso tipo di controlli interforze saranno ripetuti nei prossimi giorni anche in altre scuola della città e del comprensorio.

Marted├Č 24 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:01



