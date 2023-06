Martedì 27 Giugno 2023, 07:15

Luca Innocenzi potrà correre le quintane di Ascoli Piceno. La notizia è rimbalzata nella tarda serata di ieri a Foligno ed è relativa all’esito dell’udienza svolta davanti al tribunale federale della Fise (Federazione Italiana Sport Equestri) lo corso venerdì.

Udienza relativa alla sospensione cautelativa del cavaliere folignate per la durata di 60 giorni in conseguenza, di fatto, del Daspo emesso dal questore. Daspo di un anno a carico dello stesso Innocenzi (e anche di altre 4 persone) a seguito della rissa avvenuta al Campo de li giochi in occasione delle prove ufficiali de La Sfida. Nell’udienza di venerdì Innocenzi, assistito dal legale di fiducia l’avvocato Fabio Michelangeli, era stato ascoltato e il procuratore federale Fise aveva richiesto la conferma della sospensione. Ieri il pronunciamento ha ribaltato la decisione:la sospensione è stata revocata. Il tribunale federale Fise, ha accolto la linea di difensiva dell’avvocato Michelangeli. Alla luce di ciò Innocenzi potrà correre ad Ascoli, l’8 luglio in notturna e il 6 agosto, per il sestiere di Porta Solestà.

CICCHINI FUORI

Pierluigi Chicchini, il cavaliere folignate del rione Croce Bianca, dovrà saltare le due Quintane ascolane. Stop, annunciato, che arriva dopo la caduta durante le prove. Caduta che ha causato a Chicchini una sublussassione a una spalla. A rendere noto la resa del fantino è il sestiere di Sant’Emidio con cui Chicchini doveva giostrare.