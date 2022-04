Foligno, arriva la scuola per gli addetti alle scuderie con il “Master Cavalieri di Giostra”

FOLIGNO - Master Cavalieri di Giostra, o più semplicemente “Scuola Cavalieri” per la Giostra della Quintana: c’è un elemento che sta più di altri riscuotendo attenzione. Il riferimento è alla formazione, a tutto sesto, dedicata per la prima volta ai responsabili e agli addetti di scuderia. Le finalità del Master sono – come spiegato in sede di presentazione del progetto - “facilitare e incentivare l’accesso allo sport dell’equitazione di livello idoneo a consentire la partecipazione alle rievocazioni storiche equestri da parte dei giovani, già preparati allo sport di equitazione con la frequenza di scuole, anche affiliate Fise; selezionare cavalieri per l’accesso alla specializzazione di Scuola cavalieri; gestire la Scuola Cavalieri con corsi di tecnica e di didattica; formare Cavalieri di giostre, palii e rievocazioni storiche; formare, in fase avanzata, Istruttori per Cavalieri di giostre, palii e rievocazioni storiche”; e, appunto: “formare personale responsabili di scuderie o addetti alle scuderie; incentivare, in genere, la partecipazione dei giovani alle attività di equitazione; organizzare incontri, convegni e riunioni in tema di formazione e/o di tecniche di allenamento di cavalieri e di cavalli, di tutela e benessere del cavallo e, comunque, in tema di medicina, medicina-veterinaria, mascalcia e diritto dello sport”. Il Master avrà un settore tecnico, un settore didattico suddiviso in tre aree (discipline medico-veterinarie, discipline giuridiche, discipline mediche e motorie. Il tutto è finalizzato non solo alla formazione dei futuri cavalieri di Quintana e delle Giostre di Antico Regime, alla preparazione dei destrieri, all’affinamento della simbiosi del binomio cavallo-cavaliere ma sopratutto al benessere del cavallo. Il Comitato di gestione del “Master Cavalieri di Giostra” sarà presieduto da Domenico Metelli, presidente dell’Ente Giostra della Quintana, dal segretario generale dell’Ente Mauro Carboni, dal presidente della Commissione Tecnica Lucio Cacace, dal rappresentante dei Priori Andrea Ponti e dal priore del Rione Giotti Alfredo Doni. Il ruolo fondamentale di responsabile tecnico del progetto sarà ricoperto dal conte Ranieri Campello, già olimpionico nella specialità del completo di equitazione ai Giochi di Seoul 1988 e di Atlanta 1996 e grande amico della Quintana. Gli istruttori verranno selezionati tra soggetti in possesso di qualifiche riconosciute ed esperti nell’ambito delle giostre di antico regime. Il Master non è mirato solamente alla formazione tecnica di nuovi cavalieri di giostra, ma anche ad una crescita a 360° gradi di tutto il personale che ruota intorno alle scuderie rionali, questo grazie alla collaborazione all’iniziativa della Commissione Veterinaria dell’Ente Giostra, presieduta dal professor Marco Pepe. Saranno, quindi, affrontati con un taglio operativo e non solo teorico, argomenti finalizzati alla salvaguardia dell’animale e ad interventi di primo soccorso. Saranno trattati anche aspetti di tipo giuridico con una formazione mirata all’approfondimento della legislazione sulla tutela degli animali e alla conoscenza dei regolamenti di gare e competizioni sportive equestri. Anche la preparazione fisica del cavaliere non sarà trascurata, saranno esperti in discipline mediche e motorie a fornire le giuste indicazioni per il corretto allenamento. Tutto pronto, quindi, per un intervento, mai visto prima sia per la forma che la sostanza, che apre il cammino alla Giostra della Quintana del futuro, attraverso un vivaio di binomi, e che diventa fucina di futuri campioni delle Giostre di Antico Regime.