Foligno, arrestato recidivo del crimine. Polizia in azione

FOLIGNO - Era finito al centro di un procedimento per stupefacenti, poi viene indagato come presunto autore di un furto e per lui, in forza anche della pericolosità sociale, si sono aperte le porte del carcere. A spiegare di cosa si tratta è una nota della Procura Generale della repubblica di Perugia, a firma del procuratore generale Sergio Sottani. “Nei giorni scorsi – si legge - , personale della Polizia di Stato del Commissariato di Foligno ha tratto in arresto un cittadino tunisino in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Sezione Penale della Corte d’Appello di Perugia. L’uomo – già gravato dalla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria nell’ambito di un procedimento per reati in materia di stupefacenti – è stato segnalato quale presunto responsabile per un furto all’interno di un esercizio commerciale. La conseguente attività investigativa, condotta dagli agenti del Commissariato, ha tuttavia permesso di ricostruire la dinamica del fatto delittuoso e di raccogliere gravi indizi di reità a carico del nordafricano. L’episodio è stato pertanto segnalato alla competente Autorità Giudiziaria e questa Procura Generale, ritenendo che tale condotta dimostrasse l’inadeguatezza della misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria a contenere la pericolosità sociale dell’uomo, ha immediatamente richiesto ed ottenuto l’aggravamento della misura cautelare. Una volta emesso il provvedimento, il cittadino magrebino è stato rintracciato e quindi – conclude la nota - associato alla casa circondariale di Perugia”.

LA BUONA NOTIZIA

E in questa calda estate si sono, fortunatamente, notizie che spiegano come il senso civico non ha colore. Martedì, infatti, mentre passeggiava in via XX Settembre a Foligno, all’altezza – spiega una nota della Questura - della Galleria Micanti, un cittadino straniero di 25 anni ha trovato un portafoglio in pelle e ha pensato che potesse essere scivolato dalla tasca del proprietario. Dopo averlo raccolto, lo straniero ha raggiunto gli uffici del del Commissariato di Foligno e dopo aver spiegato l’accaduto, ha consegnato quanto rivenuto agli agenti. Gli operatori, a quel punto, grazie alla presenza dei documenti presenti nel portafoglio sono riusciti a risalire al proprietario. Dopo averlo contattato, il giovane è stato convocato in Commissariato per la riconsegna. Felice di aver ritrovato il suo portafoglio e di aver evitato tutte le procedure per la denuncia e la duplicazione dei documenti, ha ringraziato i poliziotti e il 25enne per il prezioso aiuto.