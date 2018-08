Foligno, aperto il cantiere per la nuova scuola “Carducci”

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Puntuali alle 9.30 di giovedì mattina: aperto il cantiere che, dopo due anni di attese, andrà a realizzare la nuova scuola media Carducci a Foligno fiaccata pesantemente dal terremoto del 2016. Presenti il sindaco Nando Mismetti, il vicesindaco Rita Barbetti, gli assessori Graziano Angeli e Maura Franquillo, il dirigente dei lavori pubblici Francesco Maria Castellani e, riassumendo tutte le diverse anime dell'istituzione scolastica, la dirigente scolastica Morena Castellani, i docenti, molti genitori e gli alunni di oggi e di ieri. Non appena saranno consegnati i lavori le opere saranno realizzate in 120 giorni lavorativi. Quindi, traslochi compresi e disposizione delle nuove aule, per il prossimo anno scolastico la nuova Carducci sarà realtà.

Giovedì 2 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:10



