Martedì 21 Marzo 2023, 06:55

DERUTA - Altro che festa. Quella in un’abitazione cittadina è stata una cena paragonabile a un incontro di boxe. Protagonisti un padre cinquantenne e un figlio 25enne, che nella domenica della festa del papà hanno trasformato la cena in famiglia in un violento scontro in cui il figlio ha avuto la peggio. Il ragazzo, infatti, nella tarda serata di domenica ha fatto accesso al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della misericordia con un trauma cranico e quattro costole fratturate a seguito delle botte prese dal padre.

Una follia che potrebbe anche non essere una tantum. Secondo quanto si apprende, infatti, il contesto familiare potrebbe infatti essere caratterizzato da situazioni molto difficili e al limite, tanto che infatti dopo la denuncia formalizzata nella giornata di ieri dal ragazzo ai carabinieri di Deruta e la conseguente attivazione del codice rosso in procura, si starebbero cercando soluzioni per fare in modo che il ragazzo e la madre vadano a vivere in altro luogo rispetto alla casa in cui risiede anche il cinquantenne.

LA RICOSTRUZIONE

Ancora da chiarire le cause legate alla violentissima lite, ma di certo c’è che il ragazzo ha riportato traumi importanti dallo scontro con il padre. Ferite giudicate guaribili in almeno trenta giorni, secondo la prognosi stilata dal personale medico sanitario dell’ospedale perugino. Dopo essere stato una notte ricoverato in ospedale, per tutti gli accertamenti del caso, come detto il ragazzo ieri si è recato alla stazione carabinieri di Deruta per formalizzare la denuncia nei confronti del padre.

Un altro elemento emerso è come a rendere la lite evidentemente ancora più violenta possa essere stata la quantità di alcol in questo caso ingerita da entrambi. Una miccia decisiva evidentemente per infuocare la situazione tra le mura di casa oltre il necessario e finire violentemente alle mani.

ALTRE AGGRESSIONI

Una brutale aggressione, dunque, ma purtroppo non l’unica avvenuta nel fine settimana appena concluso. Secondo quanto si apprende, infatti, sempre tra sabato e domenica è finita al pronto soccorso del Santa Maria della misericordia una giovane donna che ha raccontato al personale medico sanitario di essere stata vittima delle botte da parte del compagno. Un altro uomo invece ha raccontato di essere stato vittima di un’aggressione nel parcheggio di un supermercato a Perugia.