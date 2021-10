Festa di San Francesco ad Assisi. L'olio donato dalla Sardegna

Lunedì 4 Ottobre 2021, 18:06

ASSISI - E' il giorno di San Francesco patrono d'Italia. Ad Assisi è la seconda celebrazione in tempo di Covid e rispetto al pre pandemia, si registra un deciso calo di pellegriniche in mattinata hanno oreso posto sul grande prato dinanzi alla Basilica Superiore da dove, e dalla piazza Inferiore, hanno seguito la messa. Quest'anno l'olio che alimenta la lampada votiva è stato donato dalla Sardegna, giunta in Umbria con un migliaio di cittadini, guidati dal vice presidente della Regione, Alessandra Zedda. Olio che per l'edizione 2022, è stato annunciato dal Sacro Convento, non sarà donato da una regione italiana, bensì «in via del tutto eccezionale, e per la situazione che ci troviamo a vivere, da rappresentanti di istituzioni e organizzazioni che stanno aiutando il popolo italiano a far fronte agli effetti della pandemia».

Ad Assisi, in rappresentanza del governo italiano, era presente Marina Sereni, vice ministra degli Affari esteri. La celebrazione eucaristica è stata aperta con il saluto del Custode del Sacro Convento, fra Marco Moroni che, rivolgendosi ai rappresentanti della Sardegna, ha ricordato gli incendi che in estate hanno colpito l'isola».